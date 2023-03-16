Трудные подростки из "Ступеней" узнали больше о сибирском казачестве

Подростки на реабилитационной смене проекта "Ступени" пообщались с тюменскими казаками, узнали об их традициях и обычаях, изучали русский стиль борьбы и в стремились показать свою "удаль молодецкую".

Гости рассказали о традиционной культуре казаков, при этом акцентировали внимание на необходимости вести правильный образ жизни, который основан на соблюдении ряда правил, выработанных столетиями на российской земле.

Казаки продемонстрировали безукоризненную выучку, представив собравшимся народные силовые виды упражнений, а также традиционные русские воинские игры и забавы. Подростки с интересом изучали русский стиль борьбы.

Владислав Черкасов, руководитель тюменского центра фланкировки – этноспортивного искусства управления казачьей шашкой – научил всех желающих основам работы с древним казачьим оружием, для того чтобы делать это безопасно и с высоким артистизмом.

Кроме того, на спортивной площадке мальчишкам и девчонкам представилась возможность проявить в себя в традиционных ярмарочных забавах, которые издревле проводились казаками: собравшиеся соревновались в рубке шашкой гибкой лозы, а также учились хлестко наносить удар по наполненной водой пластиковой бутылке.

Восторгам юных участников проекта "Ступени" не было предела: они отплясывали под казачьи песни, выписывали "восьмерки" шашкой, фотографировались и стремились подружиться со статными мужчинами, твёрдо решившими встать на службу под казачьи знамена.

Начальник штаба Тюменского городского казачьего общества Константин Дягтярёв призвал подростков пересмотреть свои взгляды и навсегда отказаться от вредных привычек. Он выразил надежду, что после завершения трехмесячного курса никто из ребят больше не вернется к прежней жизни, при этом, возможно, кто-то из них в последующем захочет вступить в ряды "служивых людей", как всегда называли казаков.

Областной центр профилактики и реабилитации – ведущее в Тюменской области государственное учреждение, специализирующееся на медико-социальной и социально-педагогической реабилитации взрослых граждан и несовершеннолетних. Реабилитация взрослых, склонных к употреблению наркотиков и алкоголя, проходит в рамках проекта "Феникс", а работа с несовершеннолетними проводится на проекте "Ступени".

Текст, фото и видео: пресс-служба ГАУ ТО "Областной центр профилактики и реабилитации"