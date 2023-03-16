Символам областного этапа чемпионата профмастерства "Профессионалы – 2023" дали имена

Жители Тюменской области области дали имена официальным символам регионального этапа чемпионата профессионального мастерства "Профессионалы – 2023": бобра зовут Тимофей, а соболя - Василиса.

"Имена нашим символам выбирали жители области. Было предложено много вариантов. Но именно за эти имена проголосовало 37%", - сообщают организаторы чеспионата.

"Имя Тимофей имеет греческие корни и означает самостоятельного и ответственного человека. Для него большую роль играет образование! А имя Василиса дается в значении мудрой, щедрой и доброжелательной, как русская душа", - пояснил победитель голосования Денис Ханыков.

Региональный этап стартует 27 марта. Новости и информация о проекте - тут.