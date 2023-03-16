Моор предложил возить детей участников СВО в турпоездки по УрФО

11:33 16 марта 2023
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Тюменский губернатор на встрече с представителями Заксобраний Уральского федерального округа организовать обмен тургруппами, состоящими из детей мобилизованных и военнослужащих.

"Предложил организовать туристические поездки по Уральскому федеральному округу для детей из семей военнослужащих. У ребят летом будут каникулы, благодаря такому проекту они смогут познакомиться с достопримечательностями, историей и природой наших регионов", - сообщил Моор в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что идею поддержали руководители Дум Тюменской области, Югры и Ямала, и выразил надежду, что к программе подключатся Курганская, Челябинская и Свердловская области.

Теги: Александр Моор , дети , Курган , поддержка , туризм , УрФО , ХМАО-Югра , Челябинск , ЯНАО
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