Моор предложил возить детей участников СВО в турпоездки по УрФО

Тюменский губернатор на встрече с представителями Заксобраний Уральского федерального округа организовать обмен тургруппами, состоящими из детей мобилизованных и военнослужащих.

"Предложил организовать туристические поездки по Уральскому федеральному округу для детей из семей военнослужащих. У ребят летом будут каникулы, благодаря такому проекту они смогут познакомиться с достопримечательностями, историей и природой наших регионов", - сообщил Моор в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что идею поддержали руководители Дум Тюменской области, Югры и Ямала, и выразил надежду, что к программе подключатся Курганская, Челябинская и Свердловская области.