В Тюменской области снизилась заболеваемость ОРВИ, гриппом и коронавирусом

17:30 15 марта 2023
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С 6 по 12 марта в Тюменской области зарегистрировано снижение заболеваемости населения острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом по отношению к предыдущей неделе на 22%, заболеваемость ниже эпидпорога на 31%.

 Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в сравнении с предыдущей неделей снизилась на 22,2%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. 

Теги: грипп , коронавирус , ОРВИ , Роспотребнадзор
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