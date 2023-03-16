В Тюменской области снизилась заболеваемость ОРВИ, гриппом и коронавирусом

С 6 по 12 марта в Тюменской области зарегистрировано снижение заболеваемости населения острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом по отношению к предыдущей неделе на 22%, заболеваемость ниже эпидпорога на 31%.
Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в сравнении с предыдущей неделей снизилась на 22,2%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
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