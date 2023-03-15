Тюмень приняла 17 переселенцев из Херсонской области

10:15 15 марта 2023
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В Тюмень прибыла очередная партия вынужденных переселенцев из Херсонской области, в числе 17 прибывших 6 детей.

Прибывших встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, представители регионального департамента социального развития и волонтеры.

"Вынужденные переселенцы направлены в пункт временного размещения в Тобольске. Всем будет оказана медицинская, психологическая, юридическая помощь и индивидуальное сопровождение, в том числе по устройству детей в детские сады и школы", - сообщает информцентр правительства ТО.

Теги: МЧС , переселенцы , Тобольск , Херсон
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