Тюмень приняла 17 переселенцев из Херсонской области

В Тюмень прибыла очередная партия вынужденных переселенцев из Херсонской области, в числе 17 прибывших 6 детей.

Прибывших встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, представители регионального департамента социального развития и волонтеры.

"Вынужденные переселенцы направлены в пункт временного размещения в Тобольске. Всем будет оказана медицинская, психологическая, юридическая помощь и индивидуальное сопровождение, в том числе по устройству детей в детские сады и школы", - сообщает информцентр правительства ТО.