Тюмень готовится к региональному этапу чемпионата "Профессионалы"

В Тюменской области придёт региональной этап чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы". 20 марта в 12:30 в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" состоится пресс-конференция, на которой организаторы чемпионата расскажут, как готовятся участники к соревнованиям, о новых правилах и готовности площадок.

Спикерами выступят директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров, директор департамента образования и науки Дина Горковец, руководитель РКЦ ТО, директор центра занятости населения Оксана Астафьева.

Также на пресс-конференции будут присутствовать генеральные партнеры чемпионата – это представители АО "СУЭНКО" и ГК "Автоград". Эти работодатели уже много лет поддерживают развитие движений профессионального мастерства в регионе и вносят существенный вклад в привлечение высококвалифицированных кадров в производственную сферу.

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству направлено на поддержку талантливых молодых специалистов и их трудоустройство в ведущие компании отечественных производителей. Оно включает в себя мероприятия чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и чемпионата высоких технологий. Оба чемпионата проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Федеральным оператором Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству определен ФГБОУ ДПО "Институт развития профессионального образования".

В соревнованиях примут участие студенты колледжей, техникумов и юниоры – школьники от 14 лет. Каждого конкурсанта сопровождает эксперт-наставник, который принимает участие во всех мероприятиях, включая оценку работ. Победители и призеры будут иметь возможность пройти стажировку на базе предприятий партнеров чемпионатного движения, иностранных партнеров или получить предложение о трудоустройстве.