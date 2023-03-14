Представители трех регионов в Тюмени вышли на "Кванторейс"

Межрегиональный чемпионат по FPV пилотированию "Кванторейс" в "Кванториуме" собрал 74 пилота из Тюмени, Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Омска, Тобольска и Тюменского района.
Чемпионат "Кванторейс" проходит не первый год. В период ограничений он имел дистанционный формат. Второй раз участники встречаются очно. Все оборудование – грузовики и квадрокоптеры, предоставлялось технопарком.
Состязания проходили в мастерстве пилотирования по двум трекам. В направлении "FPV пилотирование модели грузовика TAMIYA" соревновалось 38 человек. В результате заездов места распределились следующим образом:
1 место – Семён Половодов (ДТ "Кванториум", г. Тюмень);
2 место – Егор Исаев (ДТ "Кванториум", г. Верхняя Пышма);
3 место – Давид Гасанов (ДТ "Кванториум", г. Тюмень).
В направлении "Пилотировании модели квадрокоптера "Геоскан Пионер" приняло участие 36 ребят. Лучшими из них стали:
1 место – Артём Талюкин (ДТ "Кванториум", г. Омск);
2 место – Матвей Симонов (ДТ "Кванториум", г. Екатеринбург);
3 место – Степан Бодров (ДТ "Кванториум", г. Верхняя Пышма).
Преподаватель Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, наставник команды Алексей Клопотной:
Подобные соревнования необходимы. Пилотирование беспилотных аппаратов востребовано в данный момент. Участие в "Кванторейсе" – это возможность для ребят попрактиковаться, понять подходит ли им эта деятельность, насколько она сложна.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru