Представители трех регионов в Тюмени вышли на "Кванторейс"

Межрегиональный чемпионат по FPV пилотированию "Кванторейс" в "Кванториуме" собрал 74 пилота из Тюмени, Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Омска, Тобольска и Тюменского района.

Чемпионат "Кванторейс" проходит не первый год. В период ограничений он имел дистанционный формат. Второй раз участники встречаются очно. Все оборудование – грузовики и квадрокоптеры, предоставлялось технопарком.

Состязания проходили в мастерстве пилотирования по двум трекам. В направлении "FPV пилотирование модели грузовика TAMIYA" соревновалось 38 человек. В результате заездов места распределились следующим образом:

1 место – Семён Половодов (ДТ "Кванториум", г. Тюмень);

2 место – Егор Исаев (ДТ "Кванториум", г. Верхняя Пышма);

3 место – Давид Гасанов (ДТ "Кванториум", г. Тюмень).

В направлении "Пилотировании модели квадрокоптера "Геоскан Пионер" приняло участие 36 ребят. Лучшими из них стали:

1 место – Артём Талюкин (ДТ "Кванториум", г. Омск);

2 место – Матвей Симонов (ДТ "Кванториум", г. Екатеринбург);

3 место – Степан Бодров (ДТ "Кванториум", г. Верхняя Пышма).

Преподаватель Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, наставник команды Алексей Клопотной: