Более 1000 тюменцев приняли участие в профилактической акции "День борьбы с глаукомой"

Фото пресс-службы Областного офтальмологического диспансера

Профилактическое мероприятие, посвященное Всемирному дню борьбы с глаукомой, состоялось в Тюмени 11 марта. В акции по ранней диагностике глаукомы приняли участие свыше 1000 человек.

Специальные зоны бесплатной диагностики в этот день были организованы в 12 поликлиниках и больницах города, а в ТРЦ "Кристалл" акцию проводил Тюменский областной офтальмологический диспансер. По итогам более 70 тюменцев оказались в группе риска – экспресс-обследование показало повышенное внутриглазное давление. Они будут записаны к врачам-офтальмологам для дальнейшей диагностики.

"Ранняя диагностика глаукомы - это ключевой фактор защиты зрения от разрушающего действия этой болезни. Глаукома развивается незаметно, практически без явных симптомов и жалоб, без наблюдения и лечения приводит к необратимому снижению зрения, вплоть до слепоты. Для своевременного выявления глаукомы необходимо проходить регулярное обследование у офтальмолога с измерением внутриглазного давления. Именно это мы предложили сделать участникам профилактической акции. Главная задача – привлечь внимание к этому заболеванию, призвать тюменцев своевременно посещать офтальмолога, чтобы исключить развитие коварной и необратимой болезни", - отметил главный врач Тюменского областного офтальмологического диспансера, главный внештатный специалист г.Тюмени и Тюменского района Леонид Протопопов.

Профилактическое мероприятие "День борьбы с глаукомой" направлено на укрепление общественного здоровья в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение".

В акции при поддержке Департамента здравоохранения Тюменской области приняли участие Тюменский областной офтальмологический диспансер, городские поликлиники №1, №3, №4, №5, №6, №8, №12, №13, №17, Областная больница №19, "Многопрофильный консультативно-диагностический центр", Областная клиническая больница №2 (взрослая поликлиника).

Так, на измерение внутриглазного давления в городскую поликлинику №5 пришли 179 человек, у 25 впервые было выявлено превышение этого показателя. В поликлинику №12 обратились для участия в акции 70 человек, из них трое направлены на дообследование. А в поликлинике №13 выявлено 12 случаев, требующих дополнительного обследования.