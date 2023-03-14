В Тюменской области впервые проведут форум о физкультуре, спорте и ЗОЖ #СамПодросток

В Тюменской области впервые организуется научный форум по физкультуре, спорту и основам безопасности жизнедеятельности, заявки от учеников 5-11 классов и их научных руководителей принимаются до 20 марта.

Форум проводится ТОГИРРО совместно с Общественной молодежной палатой при Тюменской облдуме. Научно-исследовательские работы принимаются по восьми направлениям:

– авторские научно-методические разработки в области физической культуры и спорта;

– прикладные виды спорта и кинезиология: авторские методики и результаты применения;

– безопасное поведение и здоровый образ жизни: индивидуальный опыт и результат;

– физическая культура и спорт в жизни школьников: индивидуальный опыт и результат;

– бизнес-проекты в сфере спорта и физической культуры;

– школа безопасности, ЮИДД, Юный спасатель, Юный пожарный, Юнармия в жизни школьников: индивидуальный опыт организации и участия;

– адаптивная физическая культура: авторские методики и результаты применения;

– военно-патриотическое воспитание и волонтерство: индивидуальный опыт организации и участия.

"Форум предусматривает заочный и очный этапы, у участников будет возможность выступить на региональном форуме. Все они получат сертификаты об участии, а научным руководителям будут вручены благодарственные письма. Победители и призеры форума награждаются дипломами и призами", - обещают организаторы.

Положение и критерии оценки научных работ здесь.