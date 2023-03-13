Участниками конкурса "Сердце отдаю детям" в Тюменской области стали 37 педагогов

На заочный этап областного конкурса профмастерства работников дополнительного образования "Сердце отдаю детям" от участников поступило 37 заявок из 18 муниципалитетов.

С 13 по 30 марта члены жюри произведут экспертизу конкурсных материалов. В этот же период в социальной сети "ВКонтакте" в группе "Сердце отдаю детям" состоится народное голосование за "Визитные карточки" участников. Конкурсант, набравший наибольшее количество голосов в онлайн-голосовании, будет отмечен дипломом "Приз зрительских симпатий". 5 апреля будет известен состав участников очного этапа.

Конкурс проводится по номинациям: "Педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности", "Педагог дополнительного образования по художественной направленности" "Педагог дополнительного образования по естественно-научной направленности", "Педагог дополнительного образования по социально-гуманитарной направленности", "Педагог дополнительного образования по технической направленности", "Педагог дополнительного образования по туристско-краеведческой направленности", "Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ, с инвалидностью".

В соответствии с Положением конкурса участники заочного этапа представили на рассмотрение членам жюри материалы по трем конкурсным испытаниям: "Визитная карточка", видеообращение "Мое образовательное решение – глобальным вызовам" и свои программы. Ознакомиться со списком участников и проголосовать можно здесь.