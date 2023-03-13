Педфорум "Движения Первых" стартовал в Тюменской области

Региональный педагогический форум российского движения детей и молодежи "Движение Первых" 13 и 14 марта проходит в "Олимпийской Ребячке". В нем участвуют 300 человек представителей движения, специалистов по организации работы РДДМ "Движение первых" в муниципалитетах региона, кураторов первичных отделений движения, муниципальных координаторов федерального проекта по внедрению ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, а также представителей органов исполнительной власти региона.

На форуме представлена деятельность РДДМ "Движение первых", а также состоится презентация линейки федеральных и региональных проектов. Запланированы различные формы активностей, направленные на знакомство руководителей первичных отделений РДДМ "Движение первых" Тюменской области между собой, налаживание коммуникации между специалистами РДДМ и "Навигаторов детства", курирующих муниципалитеты региона.

Форум положит начало подготовки к конференции регионального отделения РДДМ "Движение первых" Тюменской области.

РДДМ "Движение первых" реализуется в рамках национального проекта "Образование".