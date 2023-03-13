Тюменцы могут подать заявки на международную премию #МЫВМЕСТЕ

До 15 мая на сайте премия.мывместе.рф проходит приемная заявочная кампания Международной премии #МЫВМЕСТЕ, которая была запущена по поручению президента России Владимира Путина с целью поддержать значимые инициативы, направленные на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире.

Заявить свой проект на участие могут:

– российские и иностранные граждане старше 14 лет в категории "Волонтеры";

– учреждения разной формы собственности, представители бизнеса и медиасферы, реализующие общественные инициативы (возраст ответственного лица должен быть старше 18 лет), в категории "НКО" и "Бизнес".

Проекты, представленные участниками, должны быть действующими и иметь результаты на момент участия в Премии, а также перспективу развития в 2024 году.

Представить свою инициативу можно в 11 номинациях в различных сферах, в том числе помощь гражданам, экология, туризм, раскрытие талантов и воспитание личности, развитие здравоохранения и культуры здорового образа жизни, сохранение исторической памяти и многое другое. В этом году появились номинации "Обучение служением" и "Наставничество года". Общий грантовый фонд в 2023 году составит 90 млн рублей.

До 23 июня будет проводиться техническая экспертиза проектов, заявленных на конкурс. С 4 до 21 июля запланированы региональные этапы. С 1 августа по 29 сентября на окружных форумах добровольцев #МЫВМЕСТЕ в формате очной защиты состоятся полуфиналы, а с 16 октября по 6 ноября определят финалистов Премии. Награждение победителей состоится 5 декабря в день добровольца.

Отметим, что в 2022 году на международную премию поступило более 30 тысяч заявок из всех регионов России. В число призеров вошла социальная инициатива Натальи Васильевны Выставных (г. Тобольск) в номинации "Здоровье нации", категория "Волонтеры". Проект "#СпасаяЖизнь" направлен на формирование у населения первичных навыков оказания медицинской помощи.