Тюменская область собрала 45 млн рублей для закупки дополнительного оборудования для участников СВО

Общественная акция "100 миллионов для Победы" проходит в регионе с конца сентября 2022 года, за это время собрано 45 млн рублей, свой вклад внесли свыше 500 компаний и 4 тысяч человек, рассказала председатель комитета по соцполитике Тюменской облдумы Ольга Швецова.

Благодаря акции "100 миллионов для Победы" новая партия приборов ночного видения передана тюменским спецподразделениям, убывающим в зону СВО. Техника приобретается по запросам военных — покупается то, что действительно необходимо. "Уже были переданы квадрокоптеры, которые позволяют эффективно вести разведку местности, а сейчас наши ребята помимо новой партии дронов с планшетами и телефонами получают прицелы ночного видения, тепловизионные и коллиматорные, а также очки ночного видения, на них тоже приходил запрос", - уточнил Ообщественный спецпредставитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко.

Принять участие в акции может каждый. Создан сайт тюменьдляпобеды.рф, на котором указаны реквизиты для юридических лиц, а физические лица могут пополнить счет, воспользовавшись QR-кодом. На сайте обозначена общая сумма сбора и поступления в разрезе каждого дня, там же размещены фото- и видео-отчеты.

"27 сентября прошлого года в Тюменской области стартовала . Ее цель - собрать средства на приобретение дополнительного спецоборудования для тюменцев, выполняющих свой долг в зоне специальной военной операции. Жители региона не прекращают помогать нашим ребятам, круг участников акции постоянно растет. На счет поступило уже более 45 млн рублей, перечисления приходят каждый день, свой вклад внесли свыше 500 компаний и 4000 человек", - напомнила Ольга Швецова.