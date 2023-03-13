На конкурс Ростелекома "Вместе в цифровое будущее" поступило более 50 работ тюменских журналистов

До окончания приема работ на конкурс журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее" остается чуть меньше месяца. Свои работы представители региональной медиасферы могут подать до 31 марта включительно. Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, осенью 2023 года посетят технологические площадки "Ростелекома" и Tele2, а также познакомятся с природой Камчатки. У вас еще есть время подать заявку на конкурс, победить и насладиться красотой невероятного полуострова на краю России.

На конкурс уже допущено свыше 50 материалов от журналистов Тюменской области. Наибольшее количество заявок традиционно подано в номинации "Интернет-СМИ и информационные агентства" (почти 30 публикаций), "Телевидение" (около 18 сюжетов), а также в номинацию "Печатная пресса" и специальную номинацию от Альянса по защите детей в цифровой среде "Киберриски в детской среде".

На конкурс принимаются работы региональных журналистов и блогеров о цифровых технологиях и трендах, инновационных площадках в ИТ и телекоммуникациях, результатах применения диджитал-сервисов в различных сферах, которые появились в СМИ не ранее 1 апреля 2022 года и не позднее 31 марта 2023 года, по основным номинациям:

печатная пресса;

телевидение;

радио и подкасты;

интернет-СМИ;

социальные медиа;

и по спецноминациям:

"Цифровизация региональных госуслуг" — от Минцифры России;

"Киберриски в детской среде" — от Альянса по защите детей в цифровой среде;

"Научпоп про мобилу" — от Tele2.

Конкурс "Вместе в цифровое будущее" традиционно пройдет на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка.

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае–июне, федерального — в сентябре 2023 года.

Стратегическим партнером региональных журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее" выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Партнеры специальных номинаций — Минцифры России, Tele2 и Альянс по защите детей в цифровой среде.

Сайт конкурса: www.smi.rt.ru, хештег конкурса: #eFuture