Автоинспекторы в Тюмени перед каникулами усиливают профилактику ДТП с участием школьников

В преддверии весенних каникул сотрудники ГИБДД проведут дополнительные профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения со школьниками, в том числе уроки дорожной безопасности, сообщает пресс-служба ГИЬБДД ТО,
В Тюменской области с начала 2023 года растет число ДТП с участием детей, в ДТП погиб один ребенок, 47 детей ранены. Сотрудники ГИБДД фиксируют рост аварийности с участием детей-пешеходов, в регионе произошло 18 таких ДТП, в семи случаях дети пострадали на "зебрах", где их не пропустили водители транспорта.
"Учащимся начальной школы и подросткам напомнят о необходимости соблюдения ПДД при переходе проезжей части, при перевозке в автомобиле, а также уделят внимание весенним факторам безопасности на дорогах: движению в сложных погодных условиях, езде на велосипедах и СИМ", - говорится в сообщении.
Также сотрудники Госавтоинспекции проведут практические занятия с детьми на улично-дорожной сети, объясняя, почему нужно переходить проезжую часть на пешеходных переходах, почему нельзя перебегать дорогу и пересекать улицу в наушниках или отвлекаться на телефон.
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