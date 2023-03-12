Как получить опыт работы по специальности, рассказали тюменской молодежи

В Тюменской области молодые специалисты могут получить первый опыт работы по специальности благодаря стажировке, которую организует служба занятости. Программа действует в регионе с 2009 года, участниками становятся порядка 300 человек в год.

Участниками стажировки могут стать выпускники вузов и ссузов в течение года после получения дипломов, но не имеющие опыта работы. Также граждане, получившие профессиональное образование в течение трех лет, которые находятся в поиске работы и у которых нет трудового стажа по полученной или родственной профессии. Студенты-очники, которые учатся на последнем курсе по программам бакалавриата, специалитета или в магистратуре.

Им нужно предоставить в центр занятости населения паспорт РФ; СНИЛС; ИНН; документ об образовании и (или) о квалификации. Студентам - ходатайство образовательной организации, сообщает Вслух.ру.

Стажировка длится до 3 месяцев, она засчитывается как трудовой стаж. Работодатель выплачивает стажеру минимальную зарплату с учетом районного коэффициента и страховых взносов.