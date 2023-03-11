В Тюменском районе активно развивается культура

В рамках областного проекта "Творческие люди" учреждения Тюменского района соревновались в конкурсе "Лучшие из лучших" - на получение денежного поощрения лучшим муниципальным организациям и их работникам. В результате конкурса лучшими сотрудниками признаны художественный руководитель Центра культуры и досуга "Юность" Ирина Коротаева и главный библиотекарь Центральной библиотечной системы района Дания Бакиева.

В рамках региональной программы продолжается ежегодное повышение квалификации специалистов учреждений культуры

Учреждения культуры вовлекают добровольцев в программу "Волонтеры культуры". Создан и систематически обновляется реестр волонтеров Тюменского района, в котором сейчас 471 человек, из них 318 зарегистрированы на сайте Добро.ру. Волонтеры помогают в организации и проведении различных мероприятий: официальных, календарных и национальных праздников, а также доставляют книги на дом маломобильным читателям библиотек района, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.