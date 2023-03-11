В июле в Тюменской области состоится "Сибирский баурсак"

III Гастрономический фестиваль "Сибирский баурсак" пройдет в п. Прииртышский 22 июля. Он будет посвящен 100-летию со дня образования Тобольского района. Заявки принимаются до 14 июля.

Организаторы приглашают к участию команды не только Тюменской области, но и других регионов России, сообщает пресс-служба главы муницпалитета.

Задача участников - испечь самый большой по высоте и диаметру баурсак. Результат победителя фестиваля войдёт в "Книгу рекордов России", где уже зафиксирован самый большой сибирский баурсак 2021 года. На первом гастрофестивале его испекли мастерицы из с. Санниково Тобольского района. Его размер - 62 см в ширину и 32 см в высоту.

Как и прежде, эксперты будут оценивать участников в двух номинациях: "Самый большой сибирский баурсак" и "Встреча гостя", сообщает Тюменская линия.