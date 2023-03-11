Хирурги помогли жительнице Ишима избавиться от боли

Акушеры-гинекологи областной ишимской больницы №4 избавили женщину от болей в области малого таза. Женщина перенесла две гинекологических операции по поводу удаления полипов, но с возрастом здоровье не улучшилось. Стали беспокоить постоянные боли в области малого таза.

Попытки консервативного лечения не удались, врачи решили провести пациентке тотальную гистерэктомию (удаление) матки. Это считается одним из самых сложных хирургических вмешательств, но пациентка после операции быстро восстановилась.

Операция была проведена с помощью лапароскопии, все манипуляции выполнялись через несколько небольших разрезов под контролем специального видеоэндоскопического оборудования, уточнила Жанна Стрижак, пресс-секретарь ОБ №4 (г. Ишим).