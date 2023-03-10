Объявлен приём заявок на III Культурно-образовательный форум Тюменской области

С 14 по 16 апреля в Тюмени пройдет III Культурно-образовательный форум Тюменской области. Участие могут принять сотрудники музеев, театров, библиотек, работники дополнительного образования и сферы зрелищных событий из всех муниципальных образований юга Тюменской области. Прием заявок открыт до 15 марта.

В этом году организаторы изменили концепцию форума. Участников ждет трехдневный интенсив в формате Культурного университета. На выбор организаторы предлагают пять факультетов, посвященных основным направлениям культуры. Спикерами и наставниками "студентов" станут руководители ведущих учреждений культуры России. Впервые на форуме помимо бюджетных мест появились дополнительные коммерческие. Это даст возможность большему количеству желающих стать участниками интенсива.

Программным директором III Культурно-образовательного форума Тюменской области выступает сооснователь агентства "Команда+1" (Москва) Максим Шелунцов. Он принимает участие в культурном форуме с момента его основания и хорошо понимает его изнутри.

"На первых двух форумах участники показали свой высокий уровень. В этом году вместе с оргкомитетом мы приняли решение сделать упор на практику и собрали под эту задачу пул федеральных экспертов. В первый год концепцией форума была школа, во второй – академия. Сейчас мы идем дальше, и теперь это университет", – рассказывает Максим Шелунцов.

Подать заявку для участия в форуме можно по ссылке: https://clck.ru/33b3zk.

Культурно-образовательный форум Тюменской области – масштабный, не имеющий аналогов проект для сотрудников сферы культуры региона. Включает публичные дискуссии и выездную проектную сессию. В 2022 году в рамках специальной программы форума впервые в Тюменской области прошел открытый лекторий "Культура 2.0" Санкт-Петербургского международного культурного форума. Организатором события выступает департамент культуры Тюменской области.

Официальный сайт проекта – культурныйфорум.рф