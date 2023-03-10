Регулярное употребление молочных продуктов способствует оптимальному развитию подростков

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

В подростковом возрасте организм подвергается значительным перестройкам: продолжается активный рост, окончательно формируются внутренние органы, происходит половое созревание. Питание в этот период играет очень важную роль.

Однако именно подростки зачастую пренебрегают принципами рационального питания: отказываются от завтрака, перекусывают всухомятку, пропускают основные приемы пищи, неравнодушны к фаст-фуду, газированным напиткам. Это может способствовать возникновению проблем со здоровьем: заболеваний пищеварительной системы, нарушений обмена веществ и полового созревания.

Рациональное питание позволит быть здоровым, успешным, привлекательным и сохранить здоровье во взрослой жизни. Питаться нужно регулярно и полноценно, обязательно завтракать, стараться употреблять в пищу достаточное количество овощей, фруктов, ягод, а также мясо и рыбу, соблюдать питьевой режим. В период активного роста возрастает потребность в кальции, поэтому важно ежедневно употреблять молоко или молочные напитки. Например, хорошим источником этого минерала считается твердый сыр.

Молоко для подростков также является источником легко усваиваемого белка и жира, витаминов А и В2. Белки молока относятся к первой категории и усваиваются в желудочно-кишечном тракте на 98%. В молоке содержатся дефицитные и незаменимые аминокислоты: метионин, лизин, триптофан. Сывороточные белки участвуют в выработке специфических антител. Молочный сахар (лактоза) — это источник галактозы, необходимой для созревания нервной системы.

Если же подросток отказывается пить молоко в чистом виде, то можно заменить его на разнообразные кисломолочные продукты: творог со сметаной, сыр, кефир. Предлагать натуральные йогурты, ряженку или биопростовашу с разными вкусами.

Компания "Золотые луга" производит натуральную молочную и кисломолочную продукцию только из отборного сырья, без использования консервантов, искусственных красителей и увеличителей сроков годности.

"Организовать правильное питание для подростков бывает не так просто: у них высокая нагрузка в школе, различные увлечения, переживания. Они стремятся быть взрослыми и могут пренебрегать здоровыми привычками. Мы предлагаем развеять миф, что молочные продукты – это скучно и невкусно. Яркий дизайн, необычные трендовые вкусы, удобная упаковка и вкусная польза – все эти факторы мы учитываем при производстве", - отмечает начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

В ассортименте компании помимо классических молочных продуктов в ярком современном дизайне и удобных ПЭТ-бутылках присутствуют питьевые йогурты десертной коллекции с необычными вкусами: печеное яблоко – корица, лимонный пай и черничный пирог.

Новинка 2022 года – ряженка с гранолой, которая не только полезная и питательная, но и вкусная, при этом не имеет аналогов на рынке молочной продукции.

Также "Золотые луга" оздоровительные кисломолочные напитки под брендом "Живи здорОво!". В 2023 году этой торговой марке исполняется 10 лет. В линейку входят ацидофилин с сахаром и без, биопростокваша и наринэ – как в "чистом" виде, так и с фруктово-ягодными наполнителями. Продукты оснащены специальными добавками, полезными бактериями и витаминами, которые оказывают целебное действие на иммунную систему. Выпускаются в удобной упаковке пюр/пак объемом 0,45 л.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году, является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Продукты компании производятся только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания выпускает более 70 наименований продукции под торговыми марками "Золотые Луга", "Живи здорОво" и "Ситниковское", ежегодно обновляя ассортимент. Молочный комбинат "Ситниковский" (филиал АО "Золотые луга") является одним из первых молочных предприятий Тюменской области: в 2022 году завод отметил 90-летний юбилей.