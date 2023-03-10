Леонид Окунев стал лауреатом национальной премии "Фигаро"

Заслуженный артист России, директор Молодёжного театра "Ангажемент" в Тюмени Леонид Окунев стал лауреатом национальной премии "Фигаро": награду он получил в номинации "За служение русскому репертуарному театру", сообщает департамент культуры ТО.

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер в поздравлении лауреату пожелала "создания новых неизменно прекрасных ролей в огромных масштабах его таланта".

Ежегодную российскую премию "Фигаро" вручили уже в тринадцатый раз в Санкт-Петербурге. Лауреатами в 2023 году стали актеры театра и кино Александр Балуев и Екатерина Климова, заслуженные артисты России Александр Олешко и Юрий Кузнецов, народные артисты России Фарух Рузиматов и Василий Герелло, народный артист Донецкой народной республики Владимир Швец, кандидат искусствоведения, журналист, телеведущий Сергей Шолохов и другие.