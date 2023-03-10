В Кванториуме проведут чемпионат по управлению беспилотниками

Фото - Пресс-служба Дворца творчества и спорта «Пионер»

Детский технопарк "Кванториум в честь 100-летия отечественной гражданской авиации 10 марта организует второй межрегиональный чемпионат по FPV-пилотированию "Кванторейс", сообщает пресс-служба "Пионера".

Испытания чемпионата пройдут в направлениях автоквантум и аэроквантум:

– "FPV-пилотирование грузовика": за отведенный период времени участникам необходимо проехать на радиоуправляемой модели с применением FPV-шлема;

– "Пилотирование квадрокоптера": за установленный временной промежуток пилотам необходимо пролететь на радиоуправляемой модели квадрокоптера по заданной трассе.

Чемпионат предполагает индивидуальное участие. В заездах сразятся ребята 11–17 лет. Свое умение продемонстрируют более 80 пилотов из Тюмени, Екатеринбурга, Омска, Тюменского района и Свердловской области.

Результаты испытаний будут внесены в турнирную таблицу, из которой сформируется рейтинг участников. Победителями станут спортсмены, показавшие 3 лучших результата.