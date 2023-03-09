Тактильные копии шедевров живописи появятся в тюменском музее

Пять тактильных копий картин появятся в Тюменском музейно-просветительском объединении после победы во всероссийском грантовом конкурсе программы Особый взгляд "Special view".
На средства гранта изготовят тактильные модели картин и этикетки к ним для незрячих и слабовидящих людей. Для адаптации выбрали произведения "Эдип и Антигона" Карла Брюллова, портрет императрицы Марии Федоровны Владимира Боровиковского, "У врат города" Василия Верещагина, натюрморт с яблоками, виноградом и лимоном Ивана Хруцкого и "Композиция" Василия Кандинского.
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