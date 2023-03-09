Тюменские хирурги с 2017 года трансплантировали 86 почек

Ежегодно во второй четверг марта, начиная с 2006 года, отмечается Всемирный день почки. В Тюмени Центр трансплантации органов и тканей работает в ОКБ №1 с сентября 2017 года, с того времени выполнено 86 трансплантаций почки, сообщает депздрав ТО.

В 2022 году проведено 30 операций, в том числе одному ребенку. К марту 2023 года пересадили донорский орган мужчине 42-ух лет и женщине 56-ти лет. В настоящее время в листе ожидания - 56 пациентов. Ежегодный прирост - 30 человек.

Руководитель Центра трансплантации органов и тканей ОКБ №1 Сергей Семченко:

В Тюменской области мы единственные, и, как и прежде, будем работать, вести листы ожидания и делать трансплантации. Мы должны лечить пациентов и у нас есть четкие алгоритмы работы. Вся медпомощь в нашей области идет исключительно за счет государственных средств. И после трансплантации человек не брошен на произвол судьбы: все лекарственное обеспечение оплачивается из бюджета. И это очень большое достижение. Пусть немного, по одному, два, три десятка операций в год, но это - спасенные жизни людей.

Во Всемирный день почки Сергей Семченко ответил* на наиболее актуальные вопросы о пересадке почек:

Заболевания почек протекают скрыто. Основное, что заставляет пациента обратиться за помощью к врачу – боль. Почки не болят, это тихий и выносливый орган. А когда человек начинает чувствовать недомогание, то нередко болезнь находится уже в запущенной стадии. При этом нет такого заболевания, которое бы не затронуло почки. К основным факторам риска развития заболеваний можно отнести сердечно-сосудистые проблемы, артериальную гипертензию, ожирение и сахарный диабет, наследственность. Ослабленная иммунная система также может быть причиной патологий, поэтому очень важно своевременно бороться с инфекционными недугами.

Болезни почек многообразны. Самыми распространенными являются нефрит, мочекаменная болезнь, нефроптоз, почечная недостаточность. Среди основных симптомов: отеки, особенно в области век, повышение артериального давления, озноб и судороги, нарушение в мочеиспускании, примеси в моче в том числе образование пены. Любое проявление из перечисленного - сигнал к незамедлительному обращению к врачу. Если возникли трудности с определением доктора, который сможет помочь в решении возникшей проблемы, лучше обратится к терапевту. Он проведет первичный осмотр, назначит анализы и направит к узкому специалисту: нефрологу, урологу, хирургу или диетологу. И все же главный постулат — диспансеризация, профилактические медицинские осмотры, а также здоровые привычки и активный образ жизни.

Если почки утратили свои функции, пациент переводится на гемодиализ. Это способ очищения крови от шлаков через искусственную почку. Жизнь диализного пациента это пожизненный контроль, расчеты, дисциплина. Частота и продолжительность процедуры – трижды в неделю, от 2 до 4 часов. Этот метод подходит для категории больных, которые ожидают операцию трансплантации почки, а также для тех, кто из-за различных сопутствующих патологий к ней не допущен. Кстати, в последнее время средний возраст пациентов, пребывающих на диализ не как прежде 65 лет, а гораздо больше. К нам поступают пациенты в возрасте 85 лет.

Пересадка почки — один из самых востребованных видов трансплантации в мире. Для многих людей это шанс на жизнь. С уверенностью можно сказать, что пациенты, которым пересадили почку до начала диализа, могут прожить на 15-20 лет дольше. Вообще любой пересаженный орган имеет свой ресурс жизни. Средняя продолжительность пересаженной почки 10 лет. Другое дело осложнения. Самым серьезным из которых является отторжение этого органа. Несмотря на все препараты, которые уменьшают острые реакции, к сожалению, некоторые трансплонтанты не приживаются.

Человек с "новой" почкой живет счастливо и благополучно. После возвращения домой он находится под наблюдением нефролога, своего участкового врача и других медицинских специалистов. У женщин нормализуется менструальный цикл и противопоказаний для беременности нет. Правда лучше дать время восстановиться организму, минимум год. А для положительного исхода беременности врачи пересматривают маршрутизацию препаратов, которые принимаются поле операции. Эта терапия никак не отразится на здоровье ребенка. И у нас есть такие истории. Недавно приходила наша пациентка из Заводоуковска. В 2018 году после трансплантации почки, донором которой стала ее мать. Молодая женщина сама родила настоящего богатыря! У мужчин на репродуктивной системе тоже эта операция не отражается. И такие примеры у нас тоже есть. Мы сотрудничаем с московским центром акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова.

Чтобы изменить отношение к органному донорству, нужна наглядная агитация. Необходимо говорить и показывать тех, кто нуждается в помощи. Если люди будут видеть, значит и реакция будет другой. Домыслы рождаются в связи с недостаточной информированностью. Население должно знать, что просто так орган не нужен никому. Никто и никогда не станет изымать органы у человека, за чью жизнь еще можно побороться. Трансплантация — довольно сложная и ресурсозатратная процедура, для которой требуются хорошо оснащённая реанимация, лаборатория, диализный центр, аппараты искусственного дыхания и кровообращения. Задействовано до 50 специалистов. Мы все ждем принятия закона, при котором человеку можно будет официально и при жизни высказать свою волю в регистре несогласия. Сейчас действует презумпция согласия: если при жизни потенциальный донор не высказывался против изъятия своих органов для трансплантации, то у умершего их забирают по умолчанию; родственники могут выступить против этого забора, и тогда пересадка не состоится.

*интервью подготовлено пресс-службой ОКБ №1