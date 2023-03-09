В тюменской библиотеке пройдет мастер-класс "Русское литературное государственное произношение"

Почему одних чтецов мы слушаем и не можем оторваться, а другие не завораживают, даже если у них прекрасный голос? Секрет – в грамотном литературном произношении. О нем расскажет и продемонстрирует его посол издательского сервиса "ЛитРес: Чтец", специалист по сценической речи и чтецкому мастерству Елена Понеделина.

Лекция и мастер-класс "Русское литературное государственное произношение" пройдут в Специальной библиотеке для слепых в субботу, 11 марта, в 12:45. Участникам расскажут о правилах чтения гласных звуков, потренируются на примерах, а также узнают, как пройти отбор в проект "ЛитРес: Чтец" и на что обратить внимание при записи тестового отрывка.