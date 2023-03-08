Тюльпаны для тюменок являются главным атрибутом празднования 8 Марта

В Тюмени женщины чаще ассоциируют 8 Марта с мимозой, мужчины — с розами, но главные цветы праздника — тюльпаны, сообщает о результатах опроса жителей города SuperJob.

Топ-3 ассоциаций жителей Тюмени с Международным женским днем — весна, цветы, праздник.

8 Марта чаще всего ассоциируется у жителей Тюмени с весной и цветами (по 27%). Самое главное в этот день — праздник представительниц прекрасного пола, уверен каждый четвертый. У каждого десятого 8 Марта ассоциируется с любимыми женщинами: второй половиной, мамой, дочерями, подругами. У 7% этот день связан исключительно с радостными событиями. Также для 7% это обычный выходной. Еще 7% назвали 8 Марта крайне затратным днем.

Цветы — одна из главных ассоциаций с весенним женским праздником, и на первом месте по популярности тюльпаны (52%). Вдвое меньше голосов у мимозы (26%). На третьем месте — розы (11%).

Мужчины чаще ассоциируют 8 Марта с праздником и растратами, женщины — с весной, солнцем, хорошим настроением и букетами. Причем представительницы прекрасного пола гораздо чаще упоминали тюльпаны и мимозу в качестве главных цветов Международного женского дня, мужчины же чаще называли розы.