Главы тюменских городов пожелали женщинам счастья, любви, красоты и мира

Соцсети глав городов и районов Тюменской области, официальные паблики администраций в Международный женский день переполнены словами благодарности к ответственным сотрудницам, рачительным хозяйкам, добрым, отзывчивым и заботливым представительницам прекрасного пола. Делимся с вами самыми яркими поздравлениями от глав городов.

Глава Тюмени Руслан Кухарук:

- Дорогие наши! От лица всех мужчин я благодарю вас за заботу, любовь и понимание, за минуты, дни и годы счастья, которые вы нам дарите! Желаю здоровья и неувядающей красоты, благополучия и счастья, радости и добра, исполнения всех ваших желаний! Пусть этот праздничный день принесет море цветов, улыбок и комплиментов, пусть сегодня и всегда вас окружают любовь и забота!

Глава Тобольска Максим Афанасьев:

- Я желаю вам счастья. Вы лучше нас знаете, что это такое. Вы видите его в малом: в улыбках близких, в смехе детей, в уютном доме. Желаю вам гармонии: именно вы являетесь ее источником. Желаю вам здоровья: именно вы передаете его из поколения в поколение, бережно заботитесь о продолжении рода. Вы – наше все. Низкий поклон мамам, женам, сестрам, дочерям и бабушкам. С праздником!

Глава Ишима Федор Шишкин:

- Дорогие женщины, в день 8 Марта от всего сердца желаю вам мирного неба и крепкого здоровья. Пусть реализуются все ваши планы, сбываются надежды и мечты, пусть ваши близкие радуют вниманием и успехами. Будьте любимы и счастливы!

Глава Ялуторовска Вячеслав Смелик:

- Сердечно поздравляю всех женщин с праздником весны и очарования. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и огромного счастья! Будьте всегда обаятельны и любимы!

Глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова:

- Милые, очаровательные, неповторимые, с праздником весны вас, любви и доброты! Образ женщины всегда был и остаётся воплощением нежности, символом материнской любви, семейного благополучия и, конечно, мира! Мы - олицетворение всего доброго и светлого! Пусть теплое весеннее солнышко согревает наши сердца, а в семьях царят согласие, любовь и взаимопонимание!

Глава Голышмановского городского округа Александр Ледаков:

- Дорогие женщины! Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, долгих лет жизни, семейного благополучия!

А завершим пожеланиями главы Тюменского района Светланы Ивановой:

- Пусть в этот праздничный день только на вас будут обращены любовь, забота и внимание близких и друзей. Пусть солнечный свет и первые весенние цветы подарят радость и зарядят энергией. От всей души желаю здоровья, душевной молодости, семейного благополучия! Мира и счастья в каждый дом!