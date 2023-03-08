Спектакли донецкого театра собирают полные залы в Тюмени

15:00 08 марта 2023
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В Тюмени с аншлагом проходят Спектакли Донецкого республиканского академического молодёжного театра, сообщил глава города Руслан Кухарук после просмотра одного из спектаклей.

По словам директора и худрукатеатра В.А. Слухаенко, труппа постоянно ищет новые формы, язык, новые грани выразительности, и поэтому каждый спектакль – это всегда особый, необычный, эксклюзивный формат. Артисты часто выезжают для выступлений в госпитали, где их приходят смотреть не только пациенты, но и персонал. На сцене Молодежного театра "Ангажемент" им. В.С. Загоруйко актеры из ДНР выступают впервые. Тюменскому зрителю они представили лучшие постановки. 

"Я посетил интригующий и очень глубокий спектакль "Человек из Подольска" Дмитрия Данилова. ... Тюмени повезло принимать "Большие гастроли"! Актеры остро ценят каждый миг своей жизни, и им удалось передать этот настрой и импульс зрителям. По завершении постановки все зрители громко аплодировали, - поделился впечатлениями мэр.

На память о Тюмени Кухарук подарил гостям картину излюбленного места горожан – набережной и книгу о Тюмени "Город трудовой доблести". 

Теги: Руслан Кухарук , театры
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