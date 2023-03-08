Моор пожелал жительницам Тюменской области, Югры и Ямала душевного тепла, гармонии и любви

09:00 08 марта 2023
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Современные женщины уникальны, так как могут успешно реализовать себя во всех сферах жизни, при этом остаются хранительницами домашнего уюта и семейных ценностей, отметил  в обращении к жительницам Тюменской области, Югры и Ямала Александр Моор.

В честь Международного женского дня глава региона пожелал всем женщинам счастья, здоровья, душевного тепла, гармонии и любви, исполнения всех желаний.

Теги: 8 марта , Александр Моор , праздники
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