Моор пожелал жительницам Тюменской области, Югры и Ямала душевного тепла, гармонии и любви

Современные женщины уникальны, так как могут успешно реализовать себя во всех сферах жизни, при этом остаются хранительницами домашнего уюта и семейных ценностей, отметил в обращении к жительницам Тюменской области, Югры и Ямала Александр Моор.
В честь Международного женского дня глава региона пожелал всем женщинам счастья, здоровья, душевного тепла, гармонии и любви, исполнения всех желаний.
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