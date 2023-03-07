В Тюмени и Тобольске проходит акция "Вам, любимые"

В рамках всероссийской акции "Вам, любимые" предприниматели и добровольцы поздравят с Международным женским днем 8 Марта женщин, проживающих в пунктах временного размещения в Тюмени и Тобольске, сообщает департамент соцразвития ТО.

7 марта женщин и девочек в пункте временного размещения в Тюмени, поздравили с праздником добровольцы #Мывместе и курсанты ТВВИКУ, с цветами помогли Галина Линникова и цветочный бутик "Амстердам".

Центр "Семья" 9 марта проведет мастер-класс. В Тобольске женщины посетят 7 марта городской праздничный концерт в ДК "Синтез", а 8 марта для них пройдет мастер-класс по катанию на коньках во Дворце спорта "Кристалл".

Организаторы мероприятий — департамент социального развития Тюменской области, Общероссийский народный фронт в Тюменской области.