Тюменцам напоминают про угрозу схода снега с крыш

Обильные снегопады и потепление вызывают образование сосулек и сход снега с крыш, безопасное поведение, внимательность и осторожность помогут предотвратить несчастные случаи, отмечают в администрации города.

"Не подходите близко к зданиям и помещениям, с крыш которых свисают ледяные глыбы. Следите за детьми. Объясните им опасность наледи на крыше. При сильном снегопаде, особенно если снег липкий и влажный, не задерживайтесь у подъезда. Быстрым шагом отойдите на безопасное расстояние", - советуют горожанам.