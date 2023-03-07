Тюменцам напоминают про угрозу схода снега с крыш

Обильные снегопады и потепление вызывают образование сосулек и сход снега с крыш, безопасное поведение, внимательность и осторожность помогут предотвратить несчастные случаи, отмечают в администрации города.
"Не подходите близко к зданиям и помещениям, с крыш которых свисают ледяные глыбы. Следите за детьми. Объясните им опасность наледи на крыше. При сильном снегопаде, особенно если снег липкий и влажный, не задерживайтесь у подъезда. Быстрым шагом отойдите на безопасное расстояние", - советуют горожанам.
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