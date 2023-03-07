"Контора пароходства" новый выставочный сезон открывает проектом "Только бизнес, милый"

Первым проектом в выставочном сезоне "Конторы" 2023 года станет выставка о ценности человека в экономике "Только бизнес, милый", открытие состоится 8 марта в 19:00.

Томские художницы из арт-группы "Малышки 18:22" представят работы-исследования на тему места и ценности человеческого ресурса. Авторы выставки — Ника и Аксинья Сарычевы, сестры-художницы, победительницы грантовой программы для художников, работающих в сфере актуального искусства, музея современного искусства "Гараж" за 2021-2022 год. Куратор выставки — арт-критик, заведующая кураторским сектором музейного центра "Площадь Мира" (Красноярск) Оксана Будулак. В своей художественной практике арт-группа "Малышки 18:22" работает на границе воображаемого и реального, а также исследует темы повседневности, человеческой уязвимости, феминности, внутреннего детства и сестринства.

Ника и Аксинья Сарычевы:

В нашей жизни мы сталкивались с рабочими ситуациями, в которых человек воспринимался как часть большой системы. В негативном контексте это проявляется как обесценивание чувств, потребительство и цинизм. Мы решили оттолкнуться от своего опыта и показать отличающийся путь от того, который мы знаем. Поэтому миссия нашей работы — это показать человеку его ценность, вселить надежду, а также проявить заботу и любовь.

Экспозиция представлена в виде тотальной инсталляции. Она состоит из арт-объектов, графики, живописи, коллажа и видеоарта. В день открытия художницы проведут экскурсию, а в течение работы выставки пройдут лекции от приглашенных спикеров и медиации.

Новый сезон выставок в "Конторе пароходства" называется "Снаружи изнутри". Все экспозиции будут направлены на исследование внутреннего мира человека, однако, находясь в выставочном пространстве, рассуждения о внутренних переживаниях станут объектом публичной дискуссии. В этом году команда мультицентра готовит пять выставок — персональных, парных и коллективных. Каждая экспозиция будет подкреплена сопутствующими мероприятиями: лекциями, мастер-классами, медиациями, комикс-читками и дискуссиями.

Выставка "Только бизнес, милый" будет работать до 8 мая, а также прослушать бесплатный аудиогид, который будет доступен в выставочном пространстве. С 9 марта выставка будет работать каждый день с 11:00 до 21:00, билет – 250 рублей.