Моор вручил награды 39 жителям Тюменской области

17:00 06 марта 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, приветствуя Чествование жителей региона, удостоенных государственных и региональных наград состоялось в региональном правительстве в преддверии Международного женского дня, в числе 39 награжденных – врачи, работники социальной сферы, педагоги, строители, энергетики, сообщает пресс-служба губернатора.

"Более половины награжденных – женщины. Тюменки добиваются успеха и признания в различных отраслях. Исторически наибольшее количество женщин трудится в здравоохранении, учреждениях образования и культуры, системе социальной поддержки населения. Сегодня я рад вручить награды нашим землячкам, которые достигли вершин мастерства на производстве и транспорте, в спорте и науке", – подчеркнул глава региона.

В числе награжденных - главный врач областного лечебно-реабилитационного центра Джинна Лебедева, ей губернатор вручил  медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

"Моя награда – заслуга всего нашего коллектива, тех людей, которые с гордостью носят белые халаты и стоят на страже здоровья пациентов. Желаю всем здоровья, мира и добра!" – прокомментировала награду Лебедева.

Тюменские спасатели Сергей Ульянов, Андрей Чуйко и Александр Ярославцев за смелые действия по спасению людей в экстремальной ситуации награждены медалями "За спасение погибавших". В сегодняшний период истории Отечества мужество, взаимовыручка, готовность встать на защиту Родины – наша главная объединяющая сила, заявил губернатор.

Александр Моор:

Государственные и региональные награды – это выражение высокого признания и уважения к вам и вашему труду, оценка вашего вклада в развитие Тюменской области и России. Благодарю за работу на благо региона и нашей страны!

 

Теги: 8 марта , Александр Моор , государственные награды , правительство Тюменской области
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2023