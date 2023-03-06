Моор вручил награды 39 жителям Тюменской области

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, приветствуя Чествование жителей региона, удостоенных государственных и региональных наград состоялось в региональном правительстве в преддверии Международного женского дня, в числе 39 награжденных – врачи, работники социальной сферы, педагоги, строители, энергетики, сообщает пресс-служба губернатора.

"Более половины награжденных – женщины. Тюменки добиваются успеха и признания в различных отраслях. Исторически наибольшее количество женщин трудится в здравоохранении, учреждениях образования и культуры, системе социальной поддержки населения. Сегодня я рад вручить награды нашим землячкам, которые достигли вершин мастерства на производстве и транспорте, в спорте и науке", – подчеркнул глава региона.

В числе награжденных - главный врач областного лечебно-реабилитационного центра Джинна Лебедева, ей губернатор вручил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

"Моя награда – заслуга всего нашего коллектива, тех людей, которые с гордостью носят белые халаты и стоят на страже здоровья пациентов. Желаю всем здоровья, мира и добра!" – прокомментировала награду Лебедева.

Тюменские спасатели Сергей Ульянов, Андрей Чуйко и Александр Ярославцев за смелые действия по спасению людей в экстремальной ситуации награждены медалями "За спасение погибавших". В сегодняшний период истории Отечества мужество, взаимовыручка, готовность встать на защиту Родины – наша главная объединяющая сила, заявил губернатор.

Александр Моор: