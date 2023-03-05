Голышмановские школьники познакомились с современными медицинскими технологиями

Ученики десятого класса Голышмановской общеобразовательной школы №1 уже познакомились с работой рентгенологического кабинета и кабинета компьютерной томографии (КТ). Экскурсию по отделению лучевой диагностики провел детский хирург Максим Колегов. Врач рассказал, чем это исследование отличается от рентгенографии и флюорографии, объяснил принцип действия и для чего применяется это обследование.

Ребята узнали и о мерах безопасности в помещениях с КТ - о вмонтированных в стены, потолок и пол рентгенозащитных ограждающих конструкциях, защитных стеклах для лаборантов, сообщила Людмила Гринфельд, пресс-секретарь ОБ №11 (р.п. Голышманово).

Побывали школьники и в рентген-кабинете. "Цифровые снимки создаются быстрее, а это очень важно. Чем быстрее врач получит результаты исследования, тем быстрее пациенту окажут помощь", - пояснил врач.