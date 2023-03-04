Сотрудники Госавтоинспекции уделяют внимание безопасности пассажирских перевозок

В Тюменской области активизируют мероприятия по безопасности пассажирских перевозок. Для этого анализируют движение автобусов по отдельным маршрутам, как в населенных пунктах, так и в междугороднем сообщении, в том числе по федеральным трассам на предмет соответствия маршрутной сети требованиям безопасности.

Отдельный мониторинг пройдет по маршрутам школьных автобусов. Будет уделено внимание выявлению нарушений на конкретных маршрутах, связанных с перевозкой пассажиров сверх вместимости автобусов.

На загородных дорогах пройдут "сплошные проверки" автобусов с привлечением медицинских работников для определения противопоказаний у водителей к управлению транспортом, в том числе переутомления и усталости, сообщает ГИБДД Тюменской области.