Советы по выбору средства от блох и клещей для животного дали тюменцам

Начиная с марта начинается сезон клещей в Тюменской области. Вопрос о том, как защитить своего питомца от блох и клещей становится актуальным. Препаратов на сегодняшний день достаточно: капли, ошейники, таблетки и спреи. Все они подбираются по весу и типу животного.

— Любое средство против клещей и блох проникает в подкожную жировую клетчатку, – объяснила корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" ветеринарный врач и директор сети ветеринарных клиник в Тюмени Дарья Сухова. – Все препараты от блох и клещей работают примерно одинаково. Они должны применяться согласно инструкции, весу и возрасту животного. Капли наносят на область от затылка до лопаток, вдоль позвоночника, так как там питомец не сможет их слизать. Самым эффективным средством по мнению ветврача, являются таблетки от клещей.

– Любое средство от клещей – это лекарство, и лучше всего подбирать препарат с ветеринарным врачом. Обязательно обрабатывайте своих питомцев от клещей своевременно, так как кровососущие переносят опасные заболевания не только для собак и кошек, но и для здоровья и жизни человека, – предупреждает ветеринар.