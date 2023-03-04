Жители Тюменской области могут встретить перелетных птиц

Акция "Весна идет" стартовала в Тюменской области. Зафиксировать встречу перелетных птиц можно с 1 марта до 31 мая, сообщает Тюменское отделение Союза охраны птиц России.

Участникам необходимо фиксировать даты первых весенних встреч с перелетными птицами, возвращающимися на родину, а также отмечать проявление их весенней активности: пение, брачные игры, гнездовое поведение и другое.

Заявки ждут от школьников, студентов, педагогов, любителей птиц разных профессий и всех, кому интересна природа родного края. Нужно вступить в группу во ВКонтакте "Большой год в Тюменской области" и "Тюменское отделение Союза охраны Птиц России".

Комментарии о встречах прилетевших птицах в различных частях Тюменской области, а также особенности проявление их весенней активности нужно оставлять под данной записью сообщества "Большой год в Тюменской области", с указанием названия вида птицы, даты и места ее встречи.

Участник, приславший наибольшее количество встреченных видов птиц, фотографии приветствуются, но не обязательны, получит приз от Тюменского отделения Союза охраны птиц России – толстовку худи с символикой СОПРа, которая согреет вас весной и фото-календарь Геннадия Колотина "Самые яркие птички", который будет являться напоминанием об удивительных встречах с пернатыми, сообщила Тюменская линия.