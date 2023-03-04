Тюменские активистки стали амбассадорами федерального проекта

Всероссийская площадка творческой молодежи "Таврида.АРТ" завершила набор в программу "Амбассадор". Две тюменки стали официальными лицами арт-кластера в регионе.

В конце февраля команда "Тавриды" назвала амбассадоров проекта этого года. Всего в команде 138 человек из 83 регионов России, в том числе из ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. 3 марта тюменки Елизавета Носова и Полина Сергеева отправились в Крым, где состоялась первая встреча. Участники обсудили план работы на год и участие в событиях арт-кластера, сообщает КП-Тюмень..

В этом году участниками направления "Амбассадор" стали 94 человека — молодые деятели культуры, искусства, креативных индустрий и молодежной политики, а также авторы проектов и победители грантовых конкурсов.

— О том, чтобы стать амбассадором, задумалась еще в прошлом году. Мне нравится рассказывать об арт-кластере и проектах. Чувствую необходимость в этом в нашем регионе и что я сама обладаю необходимыми навыками, — поделилась Полина Сергеева, участница направления "Амбассадор".