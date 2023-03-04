Тюменцы могут посетить мастер-классы по фьюзингу

Приготовить подарки для любимых мам, сестер и бабушек помогут сотрудники тюменских музеев. В течение всего марта в музее "Дом Машарова" проводят мастер-классы по фьюзингу. Техника представляет собой сплав из различных элементов стекла разной формы и цветов, которые выкладываются на прозрачную основу. Под воздействием высокой температуры происходит сплавление составных частей в единое целое.

Каждый участник сможет создать уникальное изделие - отличный вариант подарка ручной работы. На занятиях предоставляется все необходимое. В работе используется качественное стекло и инструменты итальянского и немецкого производства.

Мастер-класс проводится 04, 11, 18, 25 марта, каждый час с 13:00 до 16:00. 10, 24 марта, каждый час с 16:00 до 18:00.

Стоимость участия 460 руб./чел.

Телефон для справок: +7 (3452) 46-13-10, сообщили в Тюменском музейно-просветительском объединении.