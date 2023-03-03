ГИБДД в Тюмени поведут акцию "Цветы для автоледи"

18:00 03 марта 2023
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В Тюмени сотрудники ГИБДД 5 марта проведут праздничную акцию "Цветы для автоледи" 

Акция начнется в 15:30 на улице Республики у Технопарка при участии представителей одного из автосалонов города. В 16:00  на площади у Технопарка будут выставлены автомобили автогонщиц и ДПС. Инспекторы ДПС, руководители автоспортивных обществ, представили автобизнеса поздравят девушек-автоспортсменок, девушек-дрифтеров, девушек-инспекторов ДПС с праздником.

 

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