ГИБДД в Тюмени поведут акцию "Цветы для автоледи"

В Тюмени сотрудники ГИБДД 5 марта проведут праздничную акцию "Цветы для автоледи"
Акция начнется в 15:30 на улице Республики у Технопарка при участии представителей одного из автосалонов города. В 16:00 на площади у Технопарка будут выставлены автомобили автогонщиц и ДПС. Инспекторы ДПС, руководители автоспортивных обществ, представили автобизнеса поздравят девушек-автоспортсменок, девушек-дрифтеров, девушек-инспекторов ДПС с праздником.
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