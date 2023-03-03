Александр Моор поздравил Героя РФ с днём рождения

Губернатор Тюменской области поздравил Героя Российской Федерации Рустама Сайфуллина с днем рождения, отметив, что гордится личным знакомством с ним, сообщает информцентр правительства ТО.

"Выбрав профессию защищать Родину, Вы взяли на себя высокую миссию перед Отечеством и народом. За годы службы показали беззаветную любовь к Родине, несгибаемый характер, готовность решительно действовать в любых условиях, вести за собой товарищей. Везде, где Вы служили, Вы были авторитетным наставником и сегодня тысячи военнослужащих Вооруженных сил РФ благодарны Вам за опыт и знания, - следует из теста телеграммы.