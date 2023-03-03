С ноября через Госуслуги от тюменцев принято 202 заявки по поддержке мобилизованных

За три месяца на Единый портал госуслуг поступило 202 заявок по поддержке мобилизованных граждан Тюменской области, 124 заявителям поддержка уже оказана, сообщает департамент цифровизации ТО.
В одной заявке тюменцы могут указывать до 14 мер поддержки, оказываемых различными ведомствами.
Сервис мер поддержки мобилизованных граждан, военнослужащих по контракту, добровольцев и членов семей участников СВО на территории Тюменской области запущен в ноябре 2022 года. Заявка на получение помощи рассматривается в течение 10 рабочих дней. По итогу в личном кабинете на госуслугах появляется электронное уведомление о назначенных мерах социальной поддержки.
За консультацией по вопросам мер поддержки мобилизованных граждан и членов их семей можно обратиться по единому номеру "122".
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