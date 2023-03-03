Тюменцев посвятили в амбассадоры "Пушкинской карты"

10:00 03 марта 2023
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Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер и руководители культурных учреждений региона в тюменском арт-кафе посвятили в амбассадоры "Пушкинской карты" 90 молодых людей. 

Прием заявок на участие в проекте завершился 28 февраля, интерес к участию в проекте проявили 400 молодых жителей региона

"О желании участвовать в проекте заявили почти 400 молодых людей. Это означает неравнодушие ребят к культуре, к ее развитию в регионе, к новинкам, которые предлагают сегодня культурные учреждения, и то, что они понимают, что свой культурный досуг можно организовать за счет государства, сэкономив при этом семейный бюджет", - отметила Майер.

В Тюменской области выдано более 103 500 "Пушкинских карт", ими пользуются почти 72% молодежи. К программе подключились 82 организации региона.

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