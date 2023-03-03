Активистки "Женского движения Единой России" УрФО встретились в Тюмени

Координаторы и председатели общественных советов партийного проекта "Женское движение Единой России" регионов Уральского федерального округа в преддверии 8 Марта 2 марта собрались в Тюмени, в числе мероприятий была и встреча с губернатором.

По словам депутата Госдумы РФ, координатора федерального партийного проекта "Женское движение "Единой России" Наталии Полуяновой, такая встреча впервые в России организована на уровне федерального округа, опыт будет использован и в других федеральных округах.

Приветствуя активисток, Александр Моор поблагодарил их за неравнодушие, активно участие в социально значимых проектах и, в частности, гуманитарных акциях по поддержке жителей Донбасса, и также участников СВО. "В трудную минуту российские женщины никогда не падают духом и становятся надежной опорой защитникам Отечества", – подчеркнул губернатор.

Модератором встречи выступила председатель Тюменского регионального отделения "Союза женщин России", зампредседателя облдумы Наталья Шевчик. В этой организации состоят уже более тысячи жительниц всех муниципалитетов региона, большинство – женщины-лидеры. "Мы работаем единой женской командой во имя важных для нас целей. Общественно-политическое движение женщин приобретает сейчас все большее значение", – отметила Шевчик.

Наталия Полуянова рассказала, что главная цель "Женского движения Единой России" – объединиться со всеми женскими организациями в большой гуманитарной миссии, важно, чтобы каждая женщина в нашей стране могла найти себя:

Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2023–2030 годы, объединяя всех нас, очень многое расставила по своим местам. Мы говорим не о гендерном равенстве, а о самореализации женщин, о том, что они сегодня могут и умеют быть активными в политике, общественной деятельности, бизнесе.

"Женское движение "Единой России" - первый федеральный проект партии, который объединил женщин по трем значимым направлениям: это женщины-политики, женщины-предприниматели и женщины-общественники. В Тюменской области проект "Женское движение Единой России" начал работу в январе, его региональным координатором является лава Тюменского района Светлана Иванова. На встрече с губернатором она сообщила, что участницы партпроекта оказывают поддержку мобилизованным и их семьям, собирают гуманитарную помощь, именные посылки и отправляют их в зону СВО, в рамках акции "100 миллионов для Победы" собирают деньги на приобретение дополнительного спецоборудования для военных. Об участии в разных социально значимых проектах в своих регионах также рассказали представительницы женских организаций из Тюменской и Челябинской областей, Ямала и Югры.