Тюменцам предлагают дать имена бобру и соболю

27 марта в Тюменской области стартует Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".

В соревнованиях примут участие студенты колледжей и техникумов, а также юниоры – школьники от 14 лет. Участники соревнований продемонстрируют профессиональные навыки и компетенции по специальностям перспективных отраслей экономики региона. Победители и призеры будут иметь возможность пройти стажировку на базе предприятий-партнеров чемпионатного движения или получить предложение о трудоустройстве.

Поддержку участникам на площадках будут оказывать символы регионального этапа – Бобр и Соболь. В официальной группе "Профессионалы Тюменской области" проходит презентация этих символов.

Бобр – настоящее олицетворение трудолюбия и созидания. Он строитель в душе и по призванию. Будет опекать всех профессионалов.

Соболь – маленький пушной зверёк. Он очень любит жителей и гостей Тюменской области и хочет быть талисманом сферы туризма, сервиса и гостеприимства.

Жителей региона приглашают принять участие в выборе подходящих имен для зверьков. Все предложения принимаются до 12 марта включительно.

Голосование за лучший вариант имен региональных символов будет проходить в группе движения с 13 по 16 марта. Победителям будут вручены сувениры с символикой "Профессионалы Тюменской области".

Отметим, что Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" направлено на поддержку талантливых молодых специалистов и их трудоустройство. Будущие участники уже приступили к подготовке к соревнованиям.