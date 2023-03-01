Пять тюменцев вышли в полуфинал "Лиги лекторов" Российского общества "Знание"

31 лектор из УрФО прошел в полуфинал конкурса "Лига Лекторов" Российского общества "Знание", в том числе пять - из Тюменской области.

Онлайн-этап конкура проходил с 3 по 8 февраля, в нём участвовали 800 лекторов из 77 регионов России, только половина из них получили высокую совокупную оценку.

Полуфинал Всероссийского конкурса "Лига лекторов" пройдет в марте-апреле 2023 года. 400 лекторов соберутся в федеральных округах России и выступят с очными лекциями перед Экспертным советом.

В УрФО полуфинал состоится в Екатеринбурге, в нем будут участвовать 11 представителей Свердловской области, по 6 из Югры и Челябинской области. 2 - с Ямала и 1 лектор из Курганской области. Нашу область представят Дмитрий Авдеев, Валерий Гамукин, Никита Калашников, Анастасия Кузнецова и Ирина Пермякова.

Лучшие из полуфиналистов поедут в Москву на финальный этап конкурса. По результатам определятся 50 победителей из числа лучших лекторов страны. Все они в дальнейшем будут участвовать в мероприятиях Российского общества "Знание". Победители получат денежные призы на развитие собственных просветительских проектов.