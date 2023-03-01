Детская студия ансамбля "Зори Тюмени" стала лауреатом "Триумфа Побед"

Детская хореографическая студия ГАНТ "Зори Тюмени" – лауреат Международного хореографического конкурса "Триумф Побед", в конкурсе участвовали сильнейшие коллективы из Екатеринбурга, Тюмени, Москвы, Казани, Перми, Нижнего Новгорода, Ижевска и других городов.
"Наши юные артисты выступили в номинациях "Народно-сценический танец", "Народно-стилизованный танец" и завоевали звание лауреатов 1 степени в обеих номинациях", - собщает депкультуры ТО.
Руководитель студии Александр Арцер:
На конкурсе впервые представили девичий танец "Куражки", из репертуара ГАНТ "Зори Тюмени" в исполнении старшей группы девушек студии. Танец технически сложный, задорный и очень красочный.
Помимо достойной награды, этим номером открылся гала-концерт всего конкурса.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru