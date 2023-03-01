В Тюменской области развивается система ранней помощи детям до 3 лет

В Тюмени проходит научно-практическая конференция "Система ранней помощи в Тюменской области: векторы развития и драйверы роста". В ней принимают участие 200 специалистов, а также федеральные эксперты.
Раннюю помощь в регионе оказывают 27 организаций: 4 службы ранней помощи в Тюмени, Ишиме, Тобольске, селе Омутинском; 19 кабинетов ранней помощи в организациях социального обслуживания; детский сад №133, Тюмень; детский лечебно-реабилитационный центр "Надежда", Тюмень;
СОНКО "Открой мне мир" и "Новые горизонты", Тюмень.
Директор департамента соцразвития Тюменской области Дмитрий Грамотин:
Мы открыли службы помощи на базе областных учреждений, обучили более 50 специалистов. Следующий этап — появление кабинетов ранней помощи в каждом муниципальном образовании. Для нас одной из ключевых проблем является информированность родителей о возможностях, которые существуют. Задача — донести до школьных врачей, педиатров эту информацию, чтобы они ее транслировали родителям.
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