Тюменские офтальмологи лечат детей с нейротрофическим кератитом

Фото пресс-службы ГАУЗ ТО «Областной офтальмологический диспансер»

28 февраля отмечается Международный день орфанных заболеваний. Врачи Тюменского областного офтальмологического диспансера лечат детей с нейротрофическим кератитом - тяжелым заболеванием, внесённым в список орфанных.

Девочке с хроническим нейротрофическим кератитом правого глаза могло грозить развитие тяжелых осложнений, приводящих к необратимой потере зрения.

Пациентка наблюдается в Тюменском областном офтальмологическом диспансере с 2017 года, у нее практически отсутствует чувствительность роговицы правого глаза. В 2020 году прошла лечение в детском хирургическом отделении ФГБУ НМИЦ ГБ им. Гельмгольца Минздрава России в Москве.

Консилиум врачей в ФГАУ НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" принял решение о назначении лечения дорогостоящим препаратом Oxervate (Ценегермин). Лечение стало возможным благодаря участию фонда "Круг добра", который создан по Указу Президента РФ Владимира Путина для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными).

"В настоящее время это единственный лекарственный препарат, обладающий патогенетическим направленным действием: восстановление иннервации и целостности роговицы. Наши врачи прошли дополнительное обучение по назначению и применению данного препарата", - рассказал главный врач ГАУЗ ТО "Областной офтальмологический диспансер", врач-офтальмолог высшей категории Леонид Протопопов.

С 30 декабря 2022 года девочка начала лечение. Курс лечения составляет 8 недель. Лечение юная пациентка переносит хорошо, мама ребенка четко выполняет все рекомендации, регулярно приводит ребенка на контрольные осмотры в ГАУЗ ТО "Областной офтальмологический диспансер", сообщили в пресс-службе учреждения.